МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

НАБУ нашло депутатов Рады, голосовавших за деньги

Антикоррупционные органы Украины раскрыли преступную группу.
Владимир Рубанов 27-12-2025 14:02
© Фото: verkhovnaradaukrainy, Telegram

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) раскрыли организованную преступную группу, включающую в себя действующих народных депутатов Украины. Об этом сообщает 360.ru.

Детективы провели успешную операцию под прикрытием, говорится в сообщении. По информации, полученной в ходе следствия, участники этой группы систематически получали незаконное вознаграждение за свои голоса в Верховной Раде Украины. Детали в НАБУ пообещали сообщить позднее.

Ранее НАБУ раскрыло схему вымогательства откатов на Украине в размере 10-15% от контрактов «Энергоатома» на сотни миллионов долларов. Главный фигурант - бизнесмен Тимур Миндич, соратник Владимира Зеленского. Он уехал в Израиль. Обвинения предъявлены семерым, включая экс-вице-премьера Алексея Чернышова и экс-министра Германа Галущенко.

10 декабря НАБУ провело обыски в центральном аппарате Государственной налоговой службы и региональных управлениях Хмельницкой и Николаевской областей по делу о фиктивных предприятиях для отмывания денег в ВПК и энергетике. Детали расследования не раскрыты.

#Украина #расследование #Верховная рада #депутаты #коррупция #НАБУ
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
2
ФСВТС России
3
Морская пехота. 320 лет во славу России
4
Станкостроение. Часть 4
5
Ка-32
6
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
7
Микротехнологии для большого флота
8
Стальной рембат 20-ой армии
9
Гражданское судостроение
10
Зеленодольский судостроительный
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 