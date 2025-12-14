НАБУ нашло депутатов Рады, голосовавших за деньги

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) раскрыли организованную преступную группу, включающую в себя действующих народных депутатов Украины. Об этом сообщает 360.ru.

Детективы провели успешную операцию под прикрытием, говорится в сообщении. По информации, полученной в ходе следствия, участники этой группы систематически получали незаконное вознаграждение за свои голоса в Верховной Раде Украины. Детали в НАБУ пообещали сообщить позднее.

Ранее НАБУ раскрыло схему вымогательства откатов на Украине в размере 10-15% от контрактов «Энергоатома» на сотни миллионов долларов. Главный фигурант - бизнесмен Тимур Миндич, соратник Владимира Зеленского. Он уехал в Израиль. Обвинения предъявлены семерым, включая экс-вице-премьера Алексея Чернышова и экс-министра Германа Галущенко.

10 декабря НАБУ провело обыски в центральном аппарате Государственной налоговой службы и региональных управлениях Хмельницкой и Николаевской областей по делу о фиктивных предприятиях для отмывания денег в ВПК и энергетике. Детали расследования не раскрыты.