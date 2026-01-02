В крымских больницах остаются 14 человек после теракта ВСУ в Херсонской области

В медицинских учреждениях Крыма остаются 14 человек, пострадавших в результате теракта ВСУ по населенному пункту Хорлы в Херсонской области. Украинские боевики 1 января с помощью БПЛА атаковали кафе и гостиницу, по последним данным, погибли 27 человек.

Пять детей получают помощь в Республиканской детской клинической больнице, еще девять в взрослых в Симферопольской больнице скорой помощи и больнице имени Семашко. Двое пострадавших, включая ребенка, находятся в тяжелом состоянии, сообщили в минздраве Крыма.

Следствию удалось установить личности 13 погибших, отметил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. Ранее стало известно, что для идентификации части погибших потребуется генетическая экспертиза.