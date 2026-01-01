При ударе ВСУ по кафе и гостинице в Херсонской области погибли 24 человека

Как минимум 24 человека, включая ребенка, погибли в результате атаки украинского БПЛА по кафе и гостинице в Херсонской области. Как сообщил в своем официальном Telegram-канале губернатор региона Владимир Сальдо, удар произошел практически сразу после новогоднего боя курантов.

Всего на данный момент известно о не менее 50 пострадавших - точное количество уточняется. По имеющейся информации, один из беспилотников нес на себе зажигательную смесь - глава региона уверен, что целью неприятеля было умышленное сожжение людей.

«Особый цинизм в том, что удар был нанесён после работы дрона-разведчика - почти под бой курантов. Из-за мощнейшего пожара спасти больше людей не удалось. Пожар ликвидировали только под утро», - сообщил Сальдо.

Губернатор пообещал, что пострадавшим и родственникам жертв будет оказана вся необходимая поддержка.

Всего за новогоднюю ночь Украина атаковала территорию РФ 168 беспилотниками. Все они были сбиты российскими средствами ПВО.