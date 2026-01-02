МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
СК: число жертв теракта ВСУ в Херсонской области выросло до 27 человек

Ранее сообщалось о 24 погибших.
Константин Денисов 02-01-2026 09:32
© Фото: Максим Блинов, РИА Новости

Количество жертв теракта ВСУ в Херсонской области увеличилось до 27 человек. Об этом рассказала официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

«В результате совершенного теракта погибли 27 человек, включая 2 несовершеннолетних», - приводит ее слова пресс-служба СК.

Она добавила, что ведомство проведет ряд экспертиз, включая медицинские, генетические, взрывотехнические и пожаротехнические. На место направлены эксперты и криминалисты ведомства.

Ранее власти Херсонской области опубликовали первые имена погибших при атаке ВСУ.

Украинские боевики 1 января атаковали с помощью БПЛА кафе и гостиницу в Херсонской области.

#ВСУ #СК РФ #Уголовное дело #Херсонская область
