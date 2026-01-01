Сальдо доложил Путину о ситуации в Херсонской области после атаки ВСУ

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо доложил президенту России Владимиру Путину о ситуации в регионе после атаки ВСУ. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Сальдо по телефону доложил президенту Путину о ситуации в Херсонской области после террористической атаки киевского режима... проинформировал главу государства о следственных действиях», - уточнил он в разговоре с журналистами.

Пресс-секретарь президента РФ подчеркнул, что по словам Сальдо, имена погибших будут опубликованы на сайте администрации области. Делаться все это будет в зависимости от продвижения следователей и опознания тел жертв.

Ранее председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что ответ на атаку ВСУ по Хорлам в Херсонской области будет жесткий и своевременный. Он отметил, что киевский режим атаковал дронами с зажигательной смесью мирных жителей почти под бой курантов.

Напомним, украинские боевики атаковали с помощью БПЛА кафе и гостиницу в Херсонской области. В результате погибли 24 человека, в том числе один ребенок.