МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Сальдо доложил Путину о ситуации в Херсонской области после атаки ВСУ

Губернатор добавил, что имена погибших будут опубликованы.
Глеб Владовский 01-01-2026 21:06
© Фото: Alexander Kazakov, Kremlin Pool, Globallookpress

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо доложил президенту России Владимиру Путину о ситуации в регионе после атаки ВСУ. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Сальдо по телефону доложил президенту Путину о ситуации в Херсонской области после террористической атаки киевского режима... проинформировал главу государства о следственных действиях», - уточнил он в разговоре с журналистами.

Пресс-секретарь президента РФ подчеркнул, что по словам Сальдо, имена погибших будут опубликованы на сайте администрации области. Делаться все это будет в зависимости от продвижения следователей и опознания тел жертв.

Ранее председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что ответ на атаку ВСУ по Хорлам в Херсонской области будет жесткий и своевременный. Он отметил, что киевский режим атаковал дронами с зажигательной смесью мирных жителей почти под бой курантов.

Напомним, украинские боевики атаковали с помощью БПЛА кафе и гостиницу в Херсонской области. В результате погибли 24 человека, в том числе один ребенок.

#Владимир Путин #Херсонская область #владимир сальдо #атака всу
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Военные инженеры Будды
2
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
3
ФСВТС России
4
Морская пехота. 320 лет во славу России
5
Станкостроение. Часть 4
6
Ка-32
7
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
8
Микротехнологии для большого флота
9
Стальной рембат 20-ой армии
10
Гражданское судостроение
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 