МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Guardian: продажа Гренландии пошлет катастрофический сигнал Киеву

По мнению издания Guardian, политика европейских лидеров по умиротворению президента США Дональда Трампа провалилась.
Ян Брацкий 19-01-2026 01:44
© Фото: Steffen Trumpf, dpa, Globallookpress

Молчаливое согласие европейских стран на продажу Гренландии Соединенным Штатам станет катастрофическим сигналом для киевского режима. Такого мнения придерживаются журналисты газеты Guardian.

«Согласие на принудительную продажу территории государства-члена ЕС послало бы катастрофический сигнал о роли Евросоюза как геополитического игрока и его приверженности Украине», - говорится в материале.

По мнению авторов статьи, попытки решить вопрос в дипломатическом поле, не прибегая к серьезным санкциям, говорят о провале стратегии по умиротворению американского президента Дональда Трампа. Тот уверен, что Гренландия нужна ему для обеспечения безопасности самих Штатов и стран НАТО в Арктике.

Глава Белого дома в минувшую субботу пошел в атаку на своих европейских союзников, которым не нравится его идея покупки арктического острова. Под 10-процентные пошлины попал целый ряд стран, отправивших в Гренландию своих военных. Трамп пригрозил 25-процентными пошлинами, если его оппоненты не одумаются.

Ситуация вокруг Гренландии и территориальных претензиях Трампа станет предметом обсуждения советников по национальной безопасности западных стран на форуме в Давосе. Изначально хотели говорить об Украине, но экономические меры американского лидера изменили повестку встречи.

#арктика #Украина #сша #ЕС #Гренландия #пошлины
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Российская авиация - 2025. Взгляд из-за границы
2
Военные инженеры Будды
3
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
4
ФСВТС России
5
Морская пехота. 320 лет во славу России
6
Станкостроение. Часть 4
7
Ка-32
8
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
9
Микротехнологии для большого флота
10
Стальной рембат 20-ой армии
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 