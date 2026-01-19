Молчаливое согласие европейских стран на продажу Гренландии Соединенным Штатам станет катастрофическим сигналом для киевского режима. Такого мнения придерживаются журналисты газеты Guardian.

«Согласие на принудительную продажу территории государства-члена ЕС послало бы катастрофический сигнал о роли Евросоюза как геополитического игрока и его приверженности Украине», - говорится в материале.

По мнению авторов статьи, попытки решить вопрос в дипломатическом поле, не прибегая к серьезным санкциям, говорят о провале стратегии по умиротворению американского президента Дональда Трампа. Тот уверен, что Гренландия нужна ему для обеспечения безопасности самих Штатов и стран НАТО в Арктике.

Глава Белого дома в минувшую субботу пошел в атаку на своих европейских союзников, которым не нравится его идея покупки арктического острова. Под 10-процентные пошлины попал целый ряд стран, отправивших в Гренландию своих военных. Трамп пригрозил 25-процентными пошлинами, если его оппоненты не одумаются.

Ситуация вокруг Гренландии и территориальных претензиях Трампа станет предметом обсуждения советников по национальной безопасности западных стран на форуме в Давосе. Изначально хотели говорить об Украине, но экономические меры американского лидера изменили повестку встречи.