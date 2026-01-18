МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Bild: Германия срочно выводит своих военных из Гренландии

Причиной могли стать санкции США.
Константин Денисов 18-01-2026 17:05
© Фото: Juliane Sonntagwww.imago-images.de, Global Look Press

Германия в срочном порядке выводит свою группу военных из Гренландии. Об этом сообщает немецкая газета Bild.

По ее информации, военнослужащие уже находятся в местном аэропорту и ожидают вылета на родину. Предположительно, причиной такого решения могли стать санкции США - накануне Дональд Трамп объявил о введении дополнительных 10-процентных торговых пошлин для ряда стран ЕС, в том числе, для Германии.

Параллельно отменены все мероприятия с участием немецких военных в Гренландии. Сама операция по их возвращению получила гриф секретности.

Напомним, Берлин отправлял в Гренландию 15 военнослужащих после того, как возникла угроза аннексии острова военным путем со стороны США.

#войска #сша #Германия #ЕС #Гренландия #пошлины
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Российская авиация - 2025. Взгляд из-за границы
2
Военные инженеры Будды
3
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
4
ФСВТС России
5
Морская пехота. 320 лет во славу России
6
Станкостроение. Часть 4
7
Ка-32
8
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
9
Микротехнологии для большого флота
10
Стальной рембат 20-ой армии
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 