Bild: Германия срочно выводит своих военных из Гренландии

Германия в срочном порядке выводит свою группу военных из Гренландии. Об этом сообщает немецкая газета Bild.

По ее информации, военнослужащие уже находятся в местном аэропорту и ожидают вылета на родину. Предположительно, причиной такого решения могли стать санкции США - накануне Дональд Трамп объявил о введении дополнительных 10-процентных торговых пошлин для ряда стран ЕС, в том числе, для Германии.

Параллельно отменены все мероприятия с участием немецких военных в Гренландии. Сама операция по их возвращению получила гриф секретности.

Напомним, Берлин отправлял в Гренландию 15 военнослужащих после того, как возникла угроза аннексии острова военным путем со стороны США.