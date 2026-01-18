МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
FT: в Давосе изменили повестку встречи советников из-за Гренландии

Накануне Дональд Трамп ввел 10-процентные пошлины против ряда европейских стран, оспаривающих приобретение Штатами Гренландии.
Ян Брацкий 18-01-2026 23:28
© Фото: Hasan Mrad, Keystone Press Agency, Globallookpress

Повестка дня встречи советников по национальной безопасности западных стран в Давосе в понедельник была скорректирована. Ее участники уделят больше времени обсуждению кризиса вокруг Гренландии на фоне заявлений президента США Дональда Трампа о введении новых пошлин в отношении европейских союзников.

«Первоначально переговоры должны были быть посвящены Украине <...> но их планы были пересмотрены, чтобы уделить время обсуждению кризиса вокруг Гренландии», - пишет газета Financial Times.

Напомним, в минувшую субботу глава Белого дома объявил о введении 10-процентных пошлин на товары из Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Финляндии. Эти страны отправили своих военных в Гренландию, что вызвало гнев Трампа. Инициативы европейцев он назвал «опасной игрой».

Американский лидер уверен, что на кону стоит безопасность арктического острова, который якобы пытаются захватить Россия и Китай. По мнению Трампа, только Вашингтон в силах предотвратить подобное развитие событий. Пошлины будут действовать до полного завершения процесса приобретения Гренландии, а с июня 2026 года они вырастут до 25%, если европейская оппозиция не одумается, предупредил президент Штатов.

#Украина #сша #Давос #Гренландия #пошлины
