FT: в Давосе изменили повестку встречи советников из-за Гренландии

Повестка дня встречи советников по национальной безопасности западных стран в Давосе в понедельник была скорректирована. Ее участники уделят больше времени обсуждению кризиса вокруг Гренландии на фоне заявлений президента США Дональда Трампа о введении новых пошлин в отношении европейских союзников.

«Первоначально переговоры должны были быть посвящены Украине <...> но их планы были пересмотрены, чтобы уделить время обсуждению кризиса вокруг Гренландии», - пишет газета Financial Times.

Напомним, в минувшую субботу глава Белого дома объявил о введении 10-процентных пошлин на товары из Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Финляндии. Эти страны отправили своих военных в Гренландию, что вызвало гнев Трампа. Инициативы европейцев он назвал «опасной игрой».

Американский лидер уверен, что на кону стоит безопасность арктического острова, который якобы пытаются захватить Россия и Китай. По мнению Трампа, только Вашингтон в силах предотвратить подобное развитие событий. Пошлины будут действовать до полного завершения процесса приобретения Гренландии, а с июня 2026 года они вырастут до 25%, если европейская оппозиция не одумается, предупредил президент Штатов.