Трамп ввел 10-процентные пошлины для восьми стран ЕС из-за Гренландии

Глава Белого дома Дональд Трамп объявил о введении пошлин в размере 10% для любых товаров из Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Финляндии, которые отправляются в США. Об этом он сообщил в своей соцсети TruthSocial.

«Дания, Норвегия, Швеция, Франция, Германия, Великобритания, Нидерланды и Финляндия отправились в Гренландию с неизвестными целями. Эти страны затеяли опасную игру и создали неприемлемый уровень риска», - говорится в сообщении.

Под этим Трамп подразумевал отправку указанными странами своих военных в Гренландию, несмотря на то, что их суммарное количество едва превышает 30 человек. По мнению американского лидера, на кону стоит безопасность острова, которым якобы пытаются завладеть Россия и Китай, и только США могут его защитить с помощью системы «Золотой Купол».

Трамп предупредил, что пошлины будут действовать до полного завершения процесса приобретения Гренландии, а с 1 июня 2026 года они вырастут до 25%.

Ранее глава Минобороны Бельгии Тео Франкен заявил, что у ЕС есть план «Б» на случай неудачных переговоров с США по Гренландии, но не стал раскрывать деталей.