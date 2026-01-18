МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Эстония примет участие в учениях в Гренландии, несмотря на угрозы Трампа

Таллин не остановит введение дополнительных торговых пошлин.
Константин Денисов 18-01-2026 20:15
© Фото: Sergei Stepanov, Xinhua, Globallookpress

Эстония планирует принять учения в военных учениях в Гренландии, несмотря на угрозы главы Белого дома Дональда Трампа ввести дополнительные торговые пошлины. Об этом сообщил министр обороны страны Ханно Певкур.

«Наша позиция в этом смысле никак не изменилась. Мы готовы участвовать в учениях, и, на мой взгляд, увязывать участие в учениях НАТО с вопросами, связанными с экономикой, не совсем разумно», - приводит слова главы ведомства ERR.

При этом Эстония не входит в список стран, которые уже направили в Гренландию своих военнослужащих. Певкур отметил, что Таллин пока прорабатывает технические детали процесса.

Ранее Трамп ввел дополнительные торговые пошлины в размере 10% для тех стран ЕС, которые уже направили своих военных в Гренландию. Он пообещал, что с 1 июня 2026 года эти пошлины вырастут до 25%.

После этого заявления Германия в срочном порядке отозвала 15 военных. В ЕС пригрозили, что могут пересмотреть в таком случае решение о нахождении войск США на территории Европы, однако военный эксперт Андрей Леонков в беседе со «Звездой» подчеркнул, что это может быть только на руку Трампу.

#в стране и мире #учения #сша #эстония #Дональд Трамп #ЕС
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Российская авиация - 2025. Взгляд из-за границы
2
Военные инженеры Будды
3
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
4
ФСВТС России
5
Морская пехота. 320 лет во славу России
6
Станкостроение. Часть 4
7
Ка-32
8
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
9
Микротехнологии для большого флота
10
Стальной рембат 20-ой армии
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 