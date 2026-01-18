Эстония примет участие в учениях в Гренландии, несмотря на угрозы Трампа

Эстония планирует принять учения в военных учениях в Гренландии, несмотря на угрозы главы Белого дома Дональда Трампа ввести дополнительные торговые пошлины. Об этом сообщил министр обороны страны Ханно Певкур.

«Наша позиция в этом смысле никак не изменилась. Мы готовы участвовать в учениях, и, на мой взгляд, увязывать участие в учениях НАТО с вопросами, связанными с экономикой, не совсем разумно», - приводит слова главы ведомства ERR.

При этом Эстония не входит в список стран, которые уже направили в Гренландию своих военнослужащих. Певкур отметил, что Таллин пока прорабатывает технические детали процесса.

Ранее Трамп ввел дополнительные торговые пошлины в размере 10% для тех стран ЕС, которые уже направили своих военных в Гренландию. Он пообещал, что с 1 июня 2026 года эти пошлины вырастут до 25%.

После этого заявления Германия в срочном порядке отозвала 15 военных. В ЕС пригрозили, что могут пересмотреть в таком случае решение о нахождении войск США на территории Европы, однако военный эксперт Андрей Леонков в беседе со «Звездой» подчеркнул, что это может быть только на руку Трампу.