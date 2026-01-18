МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Политолог: ликвидация баз США в Европе может сыграть на руку Трампу

Ранее ЕС пригрозил вывести американских военнослужащих со своей территории.
Константин Денисов 18-01-2026 18:43
© Фото: Mehmet-Eser Keystone-Press-Agency, Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

Угроза ЕС отказать войскам США в присутствии на континенте может сыграть на руку главе Белого дома Дональду Трампу. Об этом рассказал в беседе с телеканалом «Звезда» военный эксперт Андрей Леонков.

По его словам, американский лидер еще во время своего первого президентского срока планировал изрядно сократить присутствие войск США в Европе. В идеале он планировал прийти к тому, что там будут находиться только европейские военнослужащие, но под американским командованием.

«Это все укладывается в рамки той стратегии, которая принималась для стран НАТО и называлась «НАТО 2030», где Европа должна была представлять собой единый монолитный блок, политическим органом которого выступал бы ЕС, еврокомиссары. А США как бы были в стороне, то есть европейская армия как самостоятельная боевая единица, но под полным и тотальным контролем со стороны США без присутствия там американских войск», - пояснил эксперт.

Он добавил, что таким образом американцы хотели обезопасить свои войска от потенциального удара со стороны России в случае конфликта. Кроме того, по словам Леонкова, Трамп вообще планировал вывести войска США из разных стран, в том числе, Афганистана и Ирака.

Ранее Трамп обложил новыми дополнительными пошлинами страны ЕС, которые направили свои войска в Гренландию. Европа пообещала дать ответ на ограничения, в том числе, поставила под вопрос дальнейшее нахождение американских войск на своей территории. По мнению европейских лидеров, без военных баз на континенте США будет сложно продвигаться в Африку и на Ближний Восток.

