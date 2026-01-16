МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Все районы Купянска находятся под контролем российских войск

О контроле над Купянском министру обороны России Андрею Белоусову доложил командующий группировкой войск «Запад» генерал-полковник Сергей Кузовлев.
16-01-2026 16:01
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Командующий группировкой войск «Запад» генерал-полковник Сергей Кузовлев доложил министру обороны России Андрею Белоусову, что все районы города Купянск находятся под контролем российских войск. Об этом сообщает МО РФ. 

При этом Кузовлев подчеркнул, что войска контролируют город, несмотря на безуспешные попытки неприятеля прорваться туда. 

Кузовлев отвечал на вопрос министра, находится ли Купянск в степени зачистки или нет. Это произошло в ходе совещания, которое Белоусов провел на пункте управления группировки войск «Запад». Андрею Белоусову доложили о текущей обстановке, действиях войск на линии боевого соприкосновения в зоне ответственности группировки и характере действий противника. 

«В декабре войсками группировки освобождено шесть населенных пунктов - Кучеровка, Подолы, Куриловка, Новоплатоновка, Богуславка, Диброва и более 155 квадратных километров территорий. Еще в десяти населенных пунктах в настоящее время ведутся боевые действия по их освобождению», - доложил Сергей Кузовлев.

Он добавил, что подразделения группировки продолжают наступать на всех четырех направлениях общим фронтом более 320 километров. 

Завершая инспекцию пункта управления, министр обороны вручил госнаграды отличившимся военнослужащим. Они были отмечены за проявленное мужество и героизм в зоне проведения специальной военной операции. 

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

#Харьковская область #Андрей Белоусов #Сергей Кузовлев #купянск #группировка запад
