Белоусов проинспектировал группировку войск «Запад»

В декабре, как было доложено, подразделениям удалось взять под контроль шесть населенных пунктов - Кучеровку, Подолы, Куриловку, Новоплатоновку, Богуславку и Диброву, а также занять более 155 квадратных километров территории.
16-01-2026 15:55
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Министр обороны России Андрей Белоусов провел рабочее совещание на пункте управления группировки войск «Запад», где заслушал доклады командования о текущей оперативной обстановке и ходе боевых действий в зоне ответственности соединений. Об этом сообщило российское оборонное ведомство.

По словам командующего группировкой генерал-полковника Сергея Кузовлева, войска продолжают наступательные действия на всех четырех направлениях. Общая протяженность линии фронта в зоне ответственности группировки превышает 320 километров.

«В декабре войсками группировки освобождено шесть населенных пунктов - Кучеровка, Подолы, Куриловка, Новоплатоновка, Богуславка, Диброва и более 155 квадратных километров территорий», - сказал Кузовлев.

Еще в десяти населенных пунктах, по данным командования, продолжаются боевые действия.

В ходе совещания министр обороны уточнил ситуацию в районе Купянска. Генерал-полковник сообщил, что все районы города находятся под контролем российских подразделений, несмотря на предпринимаемые противником попытки прорыва.

В завершение визита министр вручил государственные награды военнослужащим группировки «Запад», отличившимся при выполнении боевых задач в зоне специальной военной операции.

Начальник российского Генштаба Валерий Герасимов, обращаясь к офицерам группировки войск «Центр» 15 января, заявил, что подразделения группировки войск «Запад» завершают взятие под контроль поселка городского типа Купянск-Узловой в Харьковской области. По его словам, после занятия в ноябре прошлого года Купянска противник неоднократно пытался демонстрировать свое присутствие в городе. В частности, как утверждал Герасимов, речь шла о попытках установки дронами украинских флагов на административных зданиях.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#Запад #спецоперация #Андрей Белоусов
