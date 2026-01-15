Герасимов: ВСУ предпринимали попытки «демонстрации присутствия» в Купянске

ВСУ предпринимали попытки «демонстрации присутствия» в освобожденном Купянске, все они пресечены, заявил Герасимов. Начальник Генштаба проинспектировал группировку войск «Центр» и заслушал доклады.

«Противник предпринимал несколько попыток демонстрации якобы своего присутствия в городе, в том числе попыток установки украинских флагов на административных зданиях с помощью беспилотников. Эти попытки были пресечены», - подчеркнул Герасимов.

Как сообщили в Минобороны РФ, первый замминистра ведомства проинспектировал группировку войск «Центр» и заслушал доклады командующих 2-й и 51-й армиями.

Ранее Минобороны показало видео, как российские военнослужащие уничтожили украинский флаг, который ВСУ пытались закрепить в Купянске Харьковской области с помощью гексакоптера. Украинские боевики хотели установить его на административном здании, используя дрон с шестью винтами типа Р-18.

Материал подготовили Глеб Владовский и Николай Баранов.