ВС РФ нанесли массированный и шесть групповых ударов по врагу за неделю

Российские удары наносились в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории Российской Федерации.
16-01-2026 12:29
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Минобороны России сообщает о нанесении одного массированного и шести групповых ударов в зоне проведения специальной военной операции. Отмечено, что это происходило с 10 по 16 января 2026 года. 

Российское оборонное ведомство подчеркнуло, что удары были нанесены в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории Российской Федерации.

В ходе наших ударов поражались вражеские предприятия военной промышленности. Досталось и объектам энергетики, транспортной и портовой инфраструктуры, которые использовались в интересах ВСУ. 

Сжигались склады горючего противника, поражались военные аэродромы, а также цеха производства, места хранения и запуска беспилотников дальнего действия. Разрушались и пункты временной дислокации иностранных наемников и вооруженных формирований Украины.

Помимо этого, сообщается, что российские войска освободили населенный пункт Закотное на территории Донецкой Народной Республики. Это сделали подразделения из состава группировки войск «Юг».

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

