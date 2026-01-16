ВС РФ нанесли массированный и шесть групповых ударов по врагу за неделю

Минобороны России сообщает о нанесении одного массированного и шести групповых ударов в зоне проведения специальной военной операции. Отмечено, что это происходило с 10 по 16 января 2026 года.

Российское оборонное ведомство подчеркнуло, что удары были нанесены в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории Российской Федерации.

В ходе наших ударов поражались вражеские предприятия военной промышленности. Досталось и объектам энергетики, транспортной и портовой инфраструктуры, которые использовались в интересах ВСУ.

Сжигались склады горючего противника, поражались военные аэродромы, а также цеха производства, места хранения и запуска беспилотников дальнего действия. Разрушались и пункты временной дислокации иностранных наемников и вооруженных формирований Украины.

Помимо этого, сообщается, что российские войска освободили населенный пункт Закотное на территории Донецкой Народной Республики. Это сделали подразделения из состава группировки войск «Юг».

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.