Российские войска освободили Закотное в ДНР

Российские войска установили контроль над населенным пунктом Закотное в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщило Министерство обороны Российской Федерации в сводке о ходе специальной военной операции за период с 10 по 16 января 2026 года.

По данным ведомства, Закотное было занято в результате наступательных действий подразделений «Юг» группировки войск. В ходе боев на этом направлении нанесено поражение формированиям нескольких бригад ВСУ, включая механизированные, мотопехотные, штурмовые, горно-штурмовые и аэромобильные части, а также подразделения морской пехоты, теробороны и нацгвардии.

В Минобороны заявили, что за отчетный период потери украинской стороны в зоне ответственности группировки превысили 1,1 тысячу человек. Помимо живой силы, противник потерял два танка, десятки бронемашин и автомобилей, а также артиллерийские орудия, станции радиоэлектронной борьбы и склады с боеприпасами и горючим.

Кроме того, в сводке отмечается, что за неделю российские войска нанесли один массированный и шесть групповых ударов по объектам на территории Украины. Удары, как утверждается, стали ответом на атаки по гражданской инфраструктуре в России и были направлены по предприятиям военной промышленности, объектам энергетики, транспортной и портовой инфраструктуры, военным аэродромам. Также с 10 по 16 января поражались места производства, хранения и запуска беспилотников и пункты временной дислокации украинских подразделений и иностранных наемников.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.