Пострадавшие от удара ВСУ в Херсонской области поступают в больницы Крыма. Об этом сообщает с места событий корреспондент телеканала «Звезда» Виктория Косогляденко.

Местные медики будут принимать решение об их дальнейшей транспортировке или оказании необходимой помощи в клиниках полуострова.

По последним данным, в результате ночной атаки ВСУ на гостиницу и кафе в Хорлах Херсонской области погибли 24 человека, в том числе, один ребенок. Еще 29 пострадали.

Ранее сообщалось о 13 госпитализированных, из которых шестеро, в том числе, двое детей находятся в тяжелом состоянии. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо объявил 2 и 3 января днями траура в регионе.

В МИД РФ заявили, что атака ВСУ на Херсонскую область была спланирована заранее.