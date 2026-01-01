МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Два ребенка, пострадавших при атаке ВСУ на Хорлы, находятся в тяжелом состоянии

Ранее сообщалось о пяти госпитализированных детях.
Константин Денисов 01-01-2026 11:45
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Два ребенка, пострадавших в результате атаки ВСУ на кафе и гостиницу в Хорлах Херсонской области, находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщили в Минздраве РФ.

По информации ведомства, в больницы Херсонской области и Крыма поступили 13 человек, в том числе, двое детей. Шесть из них, включая обоих детей, находятся в тяжелом состоянии.

Медики на местах организовали телемедицинские консультации со специалистами федеральных медицинских центров. Работа врачей также координируется Федеральным центром медицины катастроф Минздрава России.

Утром 1 января три украинских беспилотника атаковали кафе и гостиницу в Хорлах Херсонской области. Один из дронов был начинен зажигательной смесью.

#Крым #дети #ВСУ #пострадавшие #минздрав рф #Херсонская область
