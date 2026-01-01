МИД РФ: атака ВСУ на Херсонскую область была спланирована заранее

Атака ВСУ на Херсонскую область была спланирована заранее. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел России.

«Нет сомнений, что атака была спланирована заранее, БПЛА целенаправленно били по месту скопления мирных граждан в момент празднования Нового года», - говорится в Telegram-канале российского внешнеполитического ведомства.

В сообщении МИД России также говорится, что при ударе украинских боевиков погибли 24 человека, более 50 ранены и госпитализированы. Среди пострадавших есть шестеро несовершеннолетних, также убит ребенок.

Напомним, ВСУ нанесли удар в первом часу нового 2026 года по мирным жителям в Херсонской области. Атака была совершена по кафе и гостиницу в с помощью беспилотников в момент празднования Нового года.