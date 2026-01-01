МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

МИД РФ: атака ВСУ на Херсонскую область была спланирована заранее

ВСУ целенаправленно били по месту скопления мирных граждан в момент празднования Нового года, отметили в МИД России.
01-01-2026 13:02
© Фото: SALDO_VGA, Telegram

Атака ВСУ на Херсонскую область была спланирована заранее. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел России.

«Нет сомнений, что атака была спланирована заранее, БПЛА целенаправленно били по месту скопления мирных граждан в момент празднования Нового года», - говорится в Telegram-канале российского внешнеполитического ведомства.

В сообщении МИД России также говорится, что при ударе украинских боевиков погибли 24 человека, более 50 ранены и госпитализированы. Среди пострадавших есть шестеро несовершеннолетних, также убит ребенок.

Напомним, ВСУ нанесли удар в первом часу нового 2026 года по мирным жителям в Херсонской области. Атака была совершена по кафе и гостиницу в  с помощью беспилотников в момент празднования Нового года.

 

#ВСУ #МИД России #атака #Херсонская область
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Военные инженеры Будды
2
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
3
ФСВТС России
4
Морская пехота. 320 лет во славу России
5
Станкостроение. Часть 4
6
Ка-32
7
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
8
Микротехнологии для большого флота
9
Стальной рембат 20-ой армии
10
Гражданское судостроение
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 