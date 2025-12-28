МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Трамп заявил, что США готовы к продаже нефти России и Китаю

Глава Белого дома также отметил, что предупреждал Москву и Пекин о желании наладить исключительное взаимодействие Соединенных Штатов с Венесуэлой.
Дарья Ситникова 10-01-2026 07:21
© Фото: Valery Lukyanov, Russian Look, Globallookpress

Президент США Дональд Трамп заявил, что его страна открыта к продаже нефти России и Китаю. Об этом он сказал во время встречи с главами американских нефтегазовых компаний.

«Китай может покупать у нас столько нефти, сколько захочет. Россия может получать от нас всю нефть, которая ей нужна. Китай, Россия смогут прийти к нам, и мы будем открыты для бизнеса практически сразу», - заявил глава Белого дома.

С его слов, Китаю нужно много нефти, и США готовы к ее поставкам. Он также отметил, что предупреждал Москву и Пекин о желании наладить исключительное взаимодействие Соединенных Штатов с Венесуэлой. При этом добавил, что любит народы Россия и Китая.

Несмотря на свою любовь к двум народам, Трамп не хотел бы видеть их как в Венесуэле, так и в Гренландии. Американский лидер считает, если его страна не установит контроль над островом, то это сделает Россия или Китай. С его слов, Гренландия необходима Соединенным Штатам для обеспечения национальной безопасности.

Также Трамп предупредил американские нефтяные компании, что в Венесуэлу надо будет вложить как минимум 100 миллиардов долларов. Он добавил, что нефтяная промышленность латиноамериканской страны «долгое время пребывала в упадке» и «не добывала практически ничего в сравнении с тем, что могла добывать».

#Китай #Россия #сша #Трамп #нефть
