Трамп заявил, что не хочет видеть РФ и Китай в качестве соседей в Гренландии

Глава Белого дома считает, если США не установят контроль над островом, то это сделает Россия или Китай.
Виктория Бокий 10-01-2026 04:39
© Фото: Jim LoScalzo - Pool via CNP, Consolidated News Photos, Globallookpress

Президент США Дональд Трамп заявил, что не допустит соседства с Россией и Китаем в Гренландии. Такое заявление он сделал на встрече с представителями нефтяных компаний в Белом доме.

Американский лидер считает, если его страна не установит контроль над Гренландией, то это сделает Россия или Китай. Со слов Трампа, он бы не хотел иметь эти страны в качестве соседей.

«Мы собираемся что-то предпринять в отношении Гренландии, хотят они этого или нет, потому что если мы этого не сделаем, Гренландию возьмут под контроль Россия или Китай, а мы не собираемся иметь их в качестве соседа», - сказал глава Белого дома.

Ранее Дональд Трамп признался, что любит народы России и Китая. Однако не хотел бы видеть их в Венесуэле и Гренландии.

#Китай #Россия #сша #Дональд Трамп #Гренландия
