В Шереметьево продлили ограничения на прилет самолетов из-за непогоды

Ограничения на прилет пассажирских самолетов в аэропорт Шереметьево продлили до 10:00 утра. Сообщение об этом опубликовала пресс-служба воздушной гавани.

«При этом все рейсы на вылет выполняются в полном объеме для стабилизации ситуации», - говорится в публикации.

До этого ограничения вводились до 08:00 утра. Администрация аэропорта сообщила, что продолжит информирование пассажиров об изменении режима работы аэропорта.

Виной всему балканский циклон «Фрэнсис», который накрыл столицу накануне. Мощный снегопад начался утром и не прекращался до вечера. Улицы и дворы засыпало снегом, повсюду выросли высокие сугробы.

По информации синоптиков, за сутки в Москве выпало более половины месячной нормы осадков. По данным властей, в уборке было задействовано более 15 тысяч единиц специальной техники и около 130 тысяч человек.