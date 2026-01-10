МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
В Шереметьево продлили ограничения на прилет самолетов из-за непогоды

Вылеты самолетов осуществляются в полном объеме для стабилизации ситуации, отметили в Шереметьево.
Ян Брацкий 10-01-2026 06:53
© Фото: Bulkin Sergey news.ru Global Look Press

Ограничения на прилет пассажирских самолетов в аэропорт Шереметьево продлили до 10:00 утра. Сообщение об этом опубликовала пресс-служба воздушной гавани.

«При этом все рейсы на вылет выполняются в полном объеме для стабилизации ситуации», - говорится в публикации.

До этого ограничения вводились до 08:00 утра. Администрация аэропорта сообщила, что продолжит информирование пассажиров об изменении режима работы аэропорта.

Виной всему балканский циклон «Фрэнсис», который накрыл столицу накануне. Мощный снегопад начался утром и не прекращался до вечера. Улицы и дворы засыпало снегом, повсюду выросли высокие сугробы.

По информации синоптиков, за сутки в Москве выпало более половины месячной нормы осадков. По данным властей, в уборке было задействовано более 15 тысяч единиц специальной техники и около 130 тысяч человек.

#самолеты #Аэропорт #Шереметьево #Циклон #снегопад #Фрэнсис
