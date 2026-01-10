МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Аэропорт «Шереметьево» временно прекратил прием самолетов из-за циклона

Прилет воздушных судов прекращен до 08.00 по московскому времени.
Сергей Дьячкин 10-01-2026 05:27
© Фото: Bulkin Sergey, news.ru, Global Look Press

Аэропорт «Шереметьево» закрыт на прилет воздушных судов из-за неблагоприятных погодных условий до восьми часов утра. Об этом сообщила администрация авиагавани в официальном Telegram-канале.

«Аэропорт "Шереметьево" временно закрыт на прилет воздушных судов в связи с неблагоприятными погодными условиями до 08.00 мск», - говорится в публикации.

Администрация авиагавани сообщила, что продолжит информирование по мере получения данных. Ространснадзор сегодня заявлял, что в московских аэропортах отменили 28 рейсов. В Шереметьево возникли проблемы с выдачей багажа. Там задержали 18 рейсов и два перенаправили в другие аэропорты.

Москву 9 января накрыл мощный балканский циклон. По данным властей, в уборке улиц и дорог задействовано около 130 тысяч сотрудников и более 15 тысяч единиц техники. За сутки в столице выпало свыше половины месячной нормы осадков. 

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал «Звезде», что согласно прогнозам метеорологов, столичный регион попал под влияние активного балканского циклона. Ослабевать осадки начнут лишь в поздние вечерние часы, а сегодня днем снег в Москве будет небольшим. По словам метеоролога, за сутки в Москве высота снежного покрова увеличилась на 5 сантиметров и достигла отметки в 21 сантиметр. Это самый высокий показатель с начала текущей зимы, подчеркнул Леус.

#Москва #Аэропорт #Циклон #снегопад #задержка рейсов #закрытие аэропорта #аэропорт шереметьево
