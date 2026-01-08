МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Балканский циклон с сильной метелью и снегопадом пришел в столицу

Сегодня во второй половине дня погода резко ухудшится, ожидается сильный снегопад.
Дарья Ситникова 08-01-2026 10:13
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

В Москву пришел Балканский циклон «Фрэнсис» , который принес с собой метели, снегопад и морозы. В круглосуточном режиме организованы работы по уборке снега.

По прогнозам синоптиков, сегодня, восьмого января, во второй половине дня погода резко ухудшится. Вечером ожидается сильный снегопад, который продлится до утра 10 января. Он будет сопровождаться порывами ветра до 18 м/с.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец ранее сообщил, что в пятницу в столице выпадет больше половины месячной нормы осадков. Снежный покров местами вырастет до 45 см.

Мощные снегопады принесет балканский циклон. С его приходом в Москве прогнозируются аномальные снегопады. Вероятно, суточный рекорд осадков 1976 года будет побит. Снежный покров вырастет более чем в 1,5 раза. Местами могут образоваться полуметровые сугробы.

#Москва #в стране и мире #Погода #метель #снегопад #балканский циклон
