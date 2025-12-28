Синоптик: снегопад в Москве начнет ослабевать завтра днем

Как и прогнозировали метеорологи, столичный регион попал под влияние активного балканского циклона. Ослабевать осадки начнут лишь в поздние вечерние часы, а завтра днем снег в Москве будет небольшим. Об этом рассказал «Звезде» ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«Это даст возможность жителям города и коммунальным службам привести улицы, дворы... и вообще вернуть город к нормальной жизнедеятельности», - отметил он.

По словам метеоролога, сегодня центр этого циклонического вихря отметился первыми снежными рекордами. За сутки в Москве высота снежного покрова увеличилась на 5 сантиметров и достигла отметки в 21 сантиметр. Это самый высокий показатель с начала текущей зимы, подчеркнул Леус.

На других метеостанциях мегаполиса снежный покров вырос до 30 сантиметров в центральной части города и до 32 сантиметров в Тушино. Снегопады будут продолжаться в течение сегодняшнего дня, а также ближайшей ночью, предупредил синоптик.

Ранее сообщалось о том, что в Москву пришел мощный балканский циклон «Фрэнсис», который сопровождается метелями, снегопадом и морозами. Работы по уборке снега организованы в круглосуточном режиме.