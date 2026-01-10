МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Британия выделила 200 млн фунтов на подготовку к размещению войск на Украине

В британском оборонном ведомстве заявили, что финансирование должно продемонстрировать готовность Лондона возглавить «многонациональные силы для Украины».
Сергей Дьячкин 10-01-2026 03:02
© Фото: Guido Kirchner, dpa, Global Look Press

Правительство Великобритании выделило 200 миллионов фунтов (268 миллионов долларов) на подготовку к возможному размещению британских войск на Украине после прекращения огня. Об этом заявил министр обороны страны Джон Хили во время визита в Киев.

«Министр обороны сегодня подтвердил, что на этот год выделено 200 млн фунтов», - говорится в заявлении британского оборонного ведомства.

Отмечается, что средства планируется направить на модернизацию автомобилей и систем связи, внедрение новых средств противодействия беспилотникам и дополнительное оборудование для защиты личного состава. Все это должно обеспечить готовность войск к развертыванию в том случае, если возникнет такая необходимость.

В ведомстве подчеркнули, что средства выделяются из основного бюджета Минобороны, а финансирование должно продемонстрировать «союзникам и противникам Великобритании», что Лондон намерен встать во главе «многонациональных сил для Украины».

До этого газета Le Monde сообщала, что французский президент Эммануэль Макрон пытался убедить партии поддержать отправку войск Франции на Украину. Издание отмечает, что никто не выступал в принципе против механизма, представленного главой государства. Некоторые французские политики даже рассматривают «коалицию желающих» как возможную альтернативу НАТО.

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что создать и развернуть многонациональные силы для обеспечения безопасности Украины невозможно без согласия России. Он сказал, что никто в ЕС или за его пределами не считает, что нужно вмешиваться в конфликт. Он подчеркнул, что сейчас обсуждаются только меры по прекращению огня и «военному обеспечению мира».

Россия категорически против того, чтобы войска стран НАТО находились на Украине. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что позиция Москвы по этому вопросу ясна и последовательна. Представитель МИД Мария Захарова подчеркнула, что иностранные военные объекты на Украине станут законными целями для ВС РФ.

