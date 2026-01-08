Мерц: развертывание военных сил на Украине невозможно без согласия РФ

Федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц сказал, что создать и развернуть многонациональные силы для обеспечения безопасности Украины невозможно без согласия России. Об этом сообщает ТАСС.

Мерц объяснил, что речь идет о гарантиях безопасности для Украины после окончания боевых действий. По его словам, никто в Европейском союзе или за его пределами не считает, что нужно вмешиваться в конфликт. Он подчеркнул, что сейчас обсуждаются только меры по прекращению огня и «военному обеспечению мира».

Канцлер добавил, что сейчас только обсуждается вопрос о том, какие страны могут внести свой вклад в обеспечение безопасности. Этот процесс только начинается, и пока рано говорить о его завершении. По его мнению, сначала нужно прекратить огонь, затем обеспечить безопасность Украины и договориться с Россией о долгосрочном мире. Без согласия Москвы это невозможно, подчеркнул Мерц.

«И все это просто не работает без согласия России, и мы, вероятно, пока еще довольно далеко от этого», - заявил канцлер ФРГ.

Он также отметил, что Берлин готов помочь в соблюдении перемирия на Украине. Мерц сказал, что решение о том, как именно ФРГ будет участвовать, зависит от правительства страны и парламента. На прошлой неделе он заявил, что Германия готова разместить свои войска на территории НАТО рядом с Украиной, чтобы помочь соблюдать перемирие.

Россия против того, чтобы войска стран НАТО находились на Украине. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что позиция Москвы по этому вопросу ясна и последовательна. Представитель МИД Мария Захарова заявила, что иностранные военные объекты на Украине станут законными целями для российских военных.