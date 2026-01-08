МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Мерц: развертывание военных сил на Украине невозможно без согласия РФ

Канцлер ФРГ подчеркнул, что сейчас обсуждаются только меры по прекращению огня и «военному обеспечению мира».
Владимир Рубанов 08-01-2026 17:35
© Фото: Peter Kneffel dpa, Global Look Press

Федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц сказал, что создать и развернуть многонациональные силы для обеспечения безопасности Украины невозможно без согласия России. Об этом сообщает ТАСС.

Мерц объяснил, что речь идет о гарантиях безопасности для Украины после окончания боевых действий. По его словам, никто в Европейском союзе или за его пределами не считает, что нужно вмешиваться в конфликт. Он подчеркнул, что сейчас обсуждаются только меры по прекращению огня и «военному обеспечению мира».

Канцлер добавил, что сейчас только обсуждается вопрос о том, какие страны могут внести свой вклад в обеспечение безопасности. Этот процесс только начинается, и пока рано говорить о его завершении. По его мнению, сначала нужно прекратить огонь, затем обеспечить безопасность Украины и договориться с Россией о долгосрочном мире. Без согласия Москвы это невозможно, подчеркнул Мерц.

«И все это просто не работает без согласия России, и мы, вероятно, пока еще довольно далеко от этого», - заявил канцлер ФРГ.

Он также отметил, что Берлин готов помочь в соблюдении перемирия на Украине. Мерц сказал, что решение о том, как именно ФРГ будет участвовать, зависит от правительства страны и парламента. На прошлой неделе он заявил, что Германия готова разместить свои войска на территории НАТО рядом с Украиной, чтобы помочь соблюдать перемирие.

Россия против того, чтобы войска стран НАТО находились на Украине. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что позиция Москвы по этому вопросу ясна и последовательна. Представитель МИД Мария Захарова заявила, что иностранные военные объекты на Украине станут законными целями для российских военных.

#в стране и мире #Украина #Германия #евросоюз #ФРГ #канцлер #Фридрих Мерц #многонациональные силы
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Военные инженеры Будды
2
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
3
ФСВТС России
4
Морская пехота. 320 лет во славу России
5
Станкостроение. Часть 4
6
Ка-32
7
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
8
Микротехнологии для большого флота
9
Стальной рембат 20-ой армии
10
Гражданское судостроение
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 