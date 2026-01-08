МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Захарова: военные объекты Запада на Украине станут законными целями

Представитель МИД назвала интервенцией возможный ввод на Украину «многонациональных сил» Европы.
Владимир Рубанов 08-01-2026 15:21
© Фото: Alexander Welscher dpa, Global Look Press

Размещение на территории Украины западных войск и военных объектов будет воспринято как интервенция, которая угрожает безопасности РФ. Об этом 8 января сообщила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова.

Великобритания и Франция с партнерами подписали 6 января в Париже с Украиной декларацию о «гарантиях безопасности», отметила Захарова. По ее словам, документ не способствует миру, а ведет к милитаризации и эскалации конфликта. Его ключевая часть - создание «многонациональных сил» для поддержки ВСУ и сдерживания России после войны.

В декларации говорится о том, что военные и промышленные связи между Украиной и странами НАТО будут усиливаться. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эмманюэль Макрон, подписавшие с Зеленским трехстороннее заявление, планируют после прекращения огня создать на территории Украины свои военные базы. Также они собираются построить там склады для хранения оружия и военной техники.

Москва предупреждает, что если на территории Украины появятся военные объекты западных стран, это будет считаться иностранным вторжением. Оно может представлять опасность не только для России, но и для других стран Европы. Если такие объекты появятся, российские вооруженные силы будут рассматривать их как законные цели для ударов. Эти предупреждения уже неоднократно делались на самом высоком уровне, и они остаются в силе, подчеркнули в МИД.

Захарова напомнила позицию России, что конфликт можно решить мирным путем, если устранить его причины. Это означает, что Украина должна вернуться к нейтральному статусу, отказаться от участия в военных блоках, разоружиться и прекратить пропаганду нацизма. Киев должен уважать языковые, культурные и религиозные права всех людей, включая этнических русских и представителей других национальностей. Также важно признать новые границы, которые сложились по праву народов на самоопределение. Всех этих целей можно достичь либо через переговоры, либо путем специальной военной операции, в которой Россия полностью контролирует ситуацию на поле боя, подчеркнула представитель МИД.

#в стране и мире #Франция #Украина #Мария Захарова #Великобритания #МИД России #Военные базы #интервенция
