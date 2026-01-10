Le Monde: Макрон пытался убедить парламент отправить войска на Украину

Французский президент Эммануэль Макрон пытался убедить партии поддержать отправку войск на Украину. Об этом заявила газета Le Monde.

«Макрон собрал политические силы, представленные в парламенте, чтобы представить план размещения нескольких тысяч французских солдат на Украине после заключения мирного соглашения», - говорится в материале газеты.

Издание отмечает, что в заседании приняли участие французский премьер Себастьян Лекорню, военный министр Катрин Вотрен, начштаба вооруженных сил генерал Фабьен Мандон и еще около 30 человек. Несмотря на разницу во мнениях, никто из представителей партий и других политиков не был категоричен в вопросе отправки войск.

В публикации говорится, что никто не выступал в принципе против механизма, представленного главой государства. Некоторые французские политики даже рассматривают «коалицию желающих» как возможную альтернативу НАТО.

«С другой стороны, «бэкстоп» - обещание вмешательства США является предметом дальнейших обсуждений», - подчеркивает издание.

Ранее федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц сказал, что создать и развернуть многонациональные силы для обеспечения безопасности Украины невозможно без согласия России. По его словам, никто в Европейском союзе или за его пределами не считает, что нужно вмешиваться в конфликт. Он подчеркнул, что сейчас обсуждаются только меры по прекращению огня и «военному обеспечению мира».

Россия категорически против того, чтобы войска стран НАТО находились на Украине. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что позиция Москвы по этому вопросу ясна и последовательна. Представитель МИД Мария Захарова заявила, что иностранные военные объекты на Украине станут законными целями для ВС РФ.