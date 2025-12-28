МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
На администрацию Трампа подали в суд пять американских штатов

Подали иск Калифорния, Иллинойс, Миннесота, Колорадо и Нью-Йорк из-за заморозки финансирования программ на сумму более $10 млрд.
Дарья Ситникова 10-01-2026 11:26
© Фото: www.capitalpictures.com, Globallookpress

Пять американских штатов подали судебный иск против администрации президента США Дональда Трампа из-за заморозки финансирования программ поддержки семей и ухода за детьми на сумму более $10 млрд. Об этом сообщило агентство Reuters.

«Пять штатов, возглавляемых демократами, подали в четверг иск против администрации президента США Дональда Трампа», - указано в материале.

В федеральный суд Манхэттена подали иск Калифорния, Иллинойс, Миннесота, Колорадо и Нью-Йорк. Речь идет о $7,3 млрд в рамках программы, которая предусматривает поддержку малообеспеченным семьям с детьми. Около $2,4 млрд из Фонда развития и ухода за детьми, а также о $869 млн грантов на соцуслуги.

Трамп ранее назвал неконституционной резолюцию с требованием не применять военную силу против Венесуэлы без одобрения Конгресса. По его словам, республиканцы должны стыдиться сенаторов, проголосовавших вместе с демократами за продвижение этого документа.

Глава Белого дома назвал поименно поддержавших резолюцию четверых однопартийцев и добавил, что они никогда больше не должны быть избраны на государственные должности. В интервью газете New York Times Трамп также заявил, что его полномочия как верховного главнокомандующего может ограничивать исключительно его собственная мораль, а не нормы международного права.

#в стране и мире #сша #Трамп #суд #финансирование #иск
