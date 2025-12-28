Сенат поддержал законопроект о запрете применять силу против Венесуэлы

Сенаторы США проголосовали 52 голосами против 47 за продвижение резолюции о военных полномочиях. Она запрещает президенту Дональду Трампу предпринимать дальнейшие военные действия против Венесуэлы без разрешения Конгресса. Процедурное голосование открывает путь для дальнейшего рассмотрения в палате, состоящей из 100 членов.

Несколько однопартийцев Трампа из числа республиканцев проголосовали вместе со всеми демократами за продвижение резолюции. Впереди рассмотрение этого проекта по существу.

Голосование состоялось спустя несколько дней после того, как американские войска захватили президента Венесуэлы Николаса Мадуро в ходе масштабной военной операции в Каракасе. Две предыдущие попытки продвижения аналогичных резолюций были заблокированы в Сенате в прошлом году однопартийцами Трампа из числа республиканцев.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что для проведения спецоперации в Венесуэле согласие американского Конгресса не требовалось. По его словам, она не была вторжением или оккупацией, а была операцией правоохранительных органов, направленной на арест президента Венесуэлы Николаса Мадуро.