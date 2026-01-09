Berlingske: датские военные обязаны стрелять без предупреждения при вторжении

Военнослужащие Дании обязаны открывать огонь без предупреждения и дополнительных приказов в случае вторжения на территорию страны. Об этом передает газета Berlingske со ссылкой на приказ 1952 года.

Минобороны страны подтвердило информацию о том, что распоряжение продолжает действовать. Это означает, что солдатам ВС Дании в Гренландии придется открывать огонь в случае атаки американских войск.

Ранее сообщалось, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил о необходимости установления контроля над Гренландией. Тогда же появилась информация, что островная часть Дании может стать следующей целью США после Венесуэлы.

Несколько часов назад Трамп допустил вероятность, что перед ним может встать выбор - установить контроль над Гренландией или сохранить НАТО. Неизвестно, что для него важнее. Однако глава Белого дома уже успел заявить, что в НАТО без США в составе нет смысла.