МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Berlingske: датские военные обязаны стрелять без предупреждения при вторжении

Минобороны страны подтвердило, что распоряжение продолжает действовать.
Виктория Бокий 09-01-2026 05:40
© Фото: fmn.dk

Военнослужащие Дании обязаны открывать огонь без предупреждения и дополнительных приказов в случае вторжения на территорию страны. Об этом передает газета Berlingske со ссылкой на приказ 1952 года.

Минобороны страны подтвердило информацию о том, что распоряжение продолжает действовать. Это означает, что солдатам ВС Дании в Гренландии придется открывать огонь в случае атаки американских войск.

Ранее сообщалось, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил о необходимости установления контроля над Гренландией. Тогда же появилась информация, что островная часть Дании может стать следующей целью США после Венесуэлы.

Несколько часов назад Трамп допустил вероятность, что перед ним может встать выбор - установить контроль над Гренландией или сохранить НАТО. Неизвестно, что для него важнее. Однако глава Белого дома уже успел заявить, что в НАТО без США в составе нет смысла.

#сша #Гренландия #Дания #указ #вс дании #минобороны дании
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Военные инженеры Будды
2
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
3
ФСВТС России
4
Морская пехота. 320 лет во славу России
5
Станкостроение. Часть 4
6
Ка-32
7
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
8
Микротехнологии для большого флота
9
Стальной рембат 20-ой армии
10
Гражданское судостроение
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 