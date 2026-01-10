МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Бушующий в Москве циклон двинулся к Крыму

МЧС Крыма предупредило, что ожидаются сложные погодные условия: дождь, мокрый снег, снег, местами - очень сильные осадки.
Сергей Дьячкин 10-01-2026 00:19
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Прохождение Балканского циклона через территорию Крыма принесет на полуостров ухудшение погоды. Об этом предупредило ГУ МЧС региона в Telegram-канале.

В сообщении ведомства уточняется, что ожидаются ветер штормовой силы, сильные осадки, понижение температуры. Возможно поднятие уровня рек. После новогоднего похолодания в Крыму прошли две волны атлантической влаги. Приход балканских циклонов сопровождался штормовым ветром, сильными дождями и резким потеплением.

«По данным крымского Гидрометцентра, в связи с прохождением циклона вечером 10 января в течение суток 11 января в Крыму ожидаются сложные погодные условия: дождь, мокрый снег, снег, местами - очень сильные осадки», - сообщило МЧС.

В ведомстве предупредили о гололедно-изморозевых отложениях. На дорогах будет гололедица. Юго-западный ветер усилится с переходом на северо-западный до 15-20 метров в секунду, местами - 25-30 метров в секунду. В МЧС добавили, что прогнозируется подъем уровня воды на реках Крыма на 0,5-1,5 метра, в низовьях Кача, Бельбек, Черная - с выходом на пойму.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев также предупредил жителей об ухудшении погоды. По прогнозам синоптиков, сильный шторм накроет город и Крымское побережье в воскресенье. Севприроднадзор и севастопольская спасательная служба контролируют уровень воды в реках, как уточнил губернатор, на пятницу он не превышает опасных отметок.

До этого Роскосмос поделился кадрами, как циклон «Фрэнсис» накрыл Москву. Спутники зафиксировали, как циклон проходил над Москвой 8 и 9 января. Он принес в столицу снег и сильные метели.

Ранее публиковались кадры последствий разбушевавшийся в столице стихии. Так, на юге Подмосковья выпало до 65% месячной нормы осадков за сутки. Обещали, что к вечеру сугробы вырастут до 65 см. Если это произойдет, то можно будет говорить о рекорде высоты снежного покрова за всю историю наблюдений в январе.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал «Звезде» что, как и прогнозировали метеорологи, столичный регион попал под влияние активного балканского циклона. Ослабевать осадки начнут лишь в поздние вечерние часы, а сегодня днем снег в Москве будет небольшим. По словам метеоролога, за сутки в Москве высота снежного покрова увеличилась на 5 сантиметров и достигла отметки в 21 сантиметр. Это самый высокий показатель с начала текущей зимы, подчеркнул Леус.

#Москва #Крым #Севастополь #МЧС #Циклон #прогноз погоды #ухудшение погоды #Михаил Развожаев
