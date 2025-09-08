Захарова ответила Зеленскому песенкой про прекрасную маркизу

Российский МИД отреагировал на слова главы киевского режима Владимира Зеленского о том, что же он будет считать полной победой Украины.

Так, в интервью американскому телеканалу ABC он заявлял, что успехом станет тот факт, если украинская территория не перейдет под управление Москвы целиком. На эту реплику Зеленского официальный представитель министерства Мария Захарова опубликовала видеоролик со знаменитой песенкой в исполнении Леонида Утесова «Все хорошо, прекрасная маркиза».

«Зеленский: "Пока Путин не взял всю Украину, "мы побеждаем"". "Все хорошо, прекрасная маркиза, дела идут и жизнь легка, ни одного печального сюрприза, за исключением пустяка», - написала дипломат в своем телеграм-канале.

Несколькими днями ранее Захарова заявляла, что киевским властям не хватит никаких средств на восстановление Украины и напомнила, что уже сейчас страны-спонсоры не могут заставить их отчитаться по поставкам вооружения и гуманитарной помощи.

Кроме того, Владимир Зеленский отказался приезжать в Москву для встречи с президентом РФ Владимиром Путиным, который ранее назвал российскую столицу лучшим местом для этой цели.