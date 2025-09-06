Зеленский отказался приехать в Москву на встречу с Путиным

Глава киевского режима Владимир Зеленский отказался от предложения президента России Владимира Путина приехать в Москву на переговоры. Об этом он рассказал в интервью телеканалу ABC.

«Я не могу приехать в Москву, когда моя страна каждый день подвергается ракетным обстрелам», - заявил Зеленский.

Политик также добавил, что готов к переговорам с Путиным в любом формате. Президент России уже не раз подчеркивал, что готов встретиться с Зеленским.

Ранее во Владивостоке в ходе пленарной сессии ВЭФ Владимир Путин назвал столицу России лучшим местом для встречи с Зеленским. Именно в Москве он сможет обеспечить безопасность украинским представителям.