Захарова: Киеву не хватит никаких средств на восстановление Украины

На восстановление Украины не хватит никаких средств, особенно с учетом коррумпированности этого государства. С таким заявлением выступила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на полях Восточного экономического форума.

«С учетом коррупции и укоренившегося на Украине воровства никаких активов не хватит, чтобы восстановить страну. У них даже помощь гуманитарная и военная, которая приходит, разворовывается», - сказала Захарова.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о создании фонда восстановления Украины. Предполагается, что наполнять этот фонд деньгами будут страны Евросоюза.

Среди учредителей фонда Италия, Германия, Франция и Европейский инвестиционный банк. Ожидается также привлечение частных инвестиций.

Владимир Зеленский неоднократно требовал передать Киеву замороженные на Западе российские активы в качестве «гарантий безопасности».