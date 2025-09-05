МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Путин считает Москву лучшим местом для встречи с Зеленским

Владимир Путин готов встретиться с украинской стороной в столице России.
Екатерина Пономарева 2025-09-05 09:18:28
© Фото: President Of Ukraine, Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

Президент России Владимир Путин назвал Москву лучшим местом для встречи на высшем уровне с лидером Украины Владимиром Зеленским. А также он уточнил все условия для урегулирования украинского конфликта. 

«Самое лучшее место для этого - столица Российской Федерации город-герой Москва», - подчеркнул российский лидер.

По словам президента РФ, Россия обеспечит безопасность Зеленскому и другим представителям Украины в своей столице. Встречаться на украинской территории - избыточный запрос.

«Если реально кто-то хочет с нами встретиться - мы готовы», - добавил Путин.

Во время пресс-конференции в Китае президент России Владимир Путин сказал журналистам, что если Зеленский готов к встрече, то пусть приезжает в Москву. Также пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков заявил, что Путин пригласил украинского лидера в Москву с целью поговорить, а не капитулировать. 

