Мантуров: ГАЗ планирует к весне начать первые этапы сборки «Волги»

Мантуров отвечал на вопрос о периоде реализации проекта выпуска этих автомобилей и привлечения к нему одной из китайских компаний.
Виктория Бокий 2025-09-06 08:00:49
© Фото: Maksim Konstantinov, Global Look Press

ГАЗ планирует к весне 2026 года начать первые этапы сборки и производства машин «Волга». Об этом передает ТАСС со ссылкой на первого вице-премьера Дениса Мантурова.

«Насколько мне докладывалось, они рассчитывают к весне следующего года уже начать первые этапы сборки и производства», - сказал он.

Мантуров назвал сроки начала сборки «Волги», отвечая на вопрос о периоде реализации проекта выпуска этих автомобилей и привлечения к нему одной из китайских компаний.

По данным информагентства, первый вице-премьер не стал комментировать возможность привлечения китайского партнера к участию в этом проекте.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин посетил двигателестроительный завод «ОДК-Кузнецов» в Самаре. После этого на совещании российским лидер заявил, что отечественным производителям удалось полностью импортозаместить двигатели для самолета «Сухой Суперджет» и вертолета «Ансат».

По словам главы государства, Россия входит в пятерку лидеров по выпуску и разработке ракетных и авиационных двигателей в мире. Он подчеркнул, что так было и во времена СССР.

#Автомобили #производство #газ #Волга #денис мантуров
