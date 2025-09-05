МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Путин: Россия в пятерке лучших по авиационным и ракетным двигателям

Президент России Владимир Путин на совещании по вопросам двигателестроения подчеркнул, что наша страна - в пятерке мировых лидеров отрасли.
Сергей Дьячкин 2025-09-05 23:36:51
Россия входит в пятерку лидеров по выпуску и разработке ракетных и авиационных двигателей в мире. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по вопросам двигателестроения, проходящем в Самаре.

«Россия входит в пятерку мировых лидеров по разработке и выпуску авиационных и ракетных двигателей», - сказал президент.

Он подчеркнул, что так было и во времена СССР.

«Только за последние четыре года количество поставленных авиадвигателей увеличилось более чем на 50%: с 791 до 1 227 штук», - уточнил Путин.

Президент объяснил, что развитие и состояние двигателестроения это один из ключевых показателей технологического развития и суверенитета Российской федерации.

Ранее на совещании по двигателестроению Путин заявил, что российским производителям удалось осуществить полное импортозамещение двигателей для самолета «Сухой Суперджет» и вертолета «Ансат».

До этого президент осмотрел механосборочный цех предприятия «ОДК-Кузнецов», входящего в состав «Объединенной двигателестроительной корпорации» ГК «Ростех». Предприятие специализируется на разработке, производстве, ремонте и сервисе газотурбинных и ракетных двигателей.

Напомним, что президент Путин, завершив рабочую поездку во Владивосток, прилетел в Самару, где у него запланирована обширная рабочая программа.

