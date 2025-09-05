МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Путин посетил двигателестроительный завод «ОДК-Кузнецов» в Самаре

Глава государства осмотрел механосборочный цех предприятия по производству и ремонту двигателей «ОДК-Кузнецов» в Самаре.
Ян Брацкий 2025-09-05 22:34:45
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Президент Владимир Путин в Самаре собрал совещание по вопросам двигателестроения. Перед этим глава государства осмотрел механосборочный цех предприятия «ОДК-Кузнецов».

Завод входит в состав «Объединенной двигателестроительной корпорации» ГК «Ростех».

Предприятие специализируется на разработке, производстве, ремонте и сервисе газотурбинных и ракетных двигателей.

Напомним, президент России прибыл в Самару сегодня вечером, завершив рабочую поездку на Дальний Восток.

Помимо совещания по вопросам двигателестроения у российского лидера запланирована встреча с губернатором Самарской области Вячеславом Федорищевым и ряд других совещаний.

#Путин #самара #двигателестроение #ОДК-Кузнецов #Совещание
