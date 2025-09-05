Путин посетил двигателестроительный завод «ОДК-Кузнецов» в Самаре

Президент Владимир Путин в Самаре собрал совещание по вопросам двигателестроения. Перед этим глава государства осмотрел механосборочный цех предприятия «ОДК-Кузнецов».
Завод входит в состав «Объединенной двигателестроительной корпорации» ГК «Ростех».
Предприятие специализируется на разработке, производстве, ремонте и сервисе газотурбинных и ракетных двигателей.
Напомним, президент России прибыл в Самару сегодня вечером, завершив рабочую поездку на Дальний Восток.
Помимо совещания по вопросам двигателестроения у российского лидера запланирована встреча с губернатором Самарской области Вячеславом Федорищевым и ряд других совещаний.
© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»