Путин посетил двигателестроительный завод «ОДК-Кузнецов» в Самаре

Президент Владимир Путин в Самаре собрал совещание по вопросам двигателестроения. Перед этим глава государства осмотрел механосборочный цех предприятия «ОДК-Кузнецов».

Завод входит в состав «Объединенной двигателестроительной корпорации» ГК «Ростех».

Предприятие специализируется на разработке, производстве, ремонте и сервисе газотурбинных и ракетных двигателей.

Напомним, президент России прибыл в Самару сегодня вечером, завершив рабочую поездку на Дальний Восток.

Помимо совещания по вопросам двигателестроения у российского лидера запланирована встреча с губернатором Самарской области Вячеславом Федорищевым и ряд других совещаний.