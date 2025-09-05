МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Путин: двигатели для Superjet и «Ансат» полностью импортозамещены

Россия входит в пятерку ведущих производителей авиационных и ракетных двигателей, сказал Путин.
Ян Брацкий 2025-09-05 22:55:14
© Фото: Sergei Mikhailichenko Keystone Press Agency Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

Российским производителям удалось полностью импортозаместить двигатели для самолета «Сухой Суперджет» и вертолета «Ансат». Об этом президент Владимир Путин заявил на совещании по двигателестроению в Самаре.

«В этом году завершено импортозамещение двигателей на вертолетах "Ансат" и самолетах "Сухой Суперджет"», - сказал Путин на совещании.

Теперь на них установлены отечественные газотурбинные и турбореактивные двигатели, которые соответствуют лучшим мировым стандартам, подчеркнул президент.

Сегодня Россия входит в пятерку ведущих производителей авиационных и ракетных двигателей. За последние четыре года производство силовых установок выросло более чем на 50% с 791 до 1227 двигателей, констатировал российский лидер.

Позитивная динамика в отрасли создает условия для укрепления индустриального суверенитета страны.

#Путин #самара #импортозамещение #«Ансат» #двигателестроение #ОДК-Кузнецов #Superjet
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
«Панцирь». Работа в период СВО
2
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
3
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
4
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
5
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
6
Морпехи в зоне СВО. Группировка №1
7
Воентех
8
«Военная приемка» в Беларуси
9
Повелители термитных и термобарических боеприпасов
10
«Военная приемка» в Бразилии. Карнавал вооружений
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 