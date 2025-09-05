Путин: двигатели для Superjet и «Ансат» полностью импортозамещены

Российским производителям удалось полностью импортозаместить двигатели для самолета «Сухой Суперджет» и вертолета «Ансат». Об этом президент Владимир Путин заявил на совещании по двигателестроению в Самаре.

«В этом году завершено импортозамещение двигателей на вертолетах "Ансат" и самолетах "Сухой Суперджет"», - сказал Путин на совещании.

Теперь на них установлены отечественные газотурбинные и турбореактивные двигатели, которые соответствуют лучшим мировым стандартам, подчеркнул президент.

Сегодня Россия входит в пятерку ведущих производителей авиационных и ракетных двигателей. За последние четыре года производство силовых установок выросло более чем на 50% с 791 до 1227 двигателей, констатировал российский лидер.

Позитивная динамика в отрасли создает условия для укрепления индустриального суверенитета страны.