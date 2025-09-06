На ВЭФ подписали 353 соглашения на 6,51 триллиона рублей

Во Владивостоке на ВЭФ-2025 подписано 353 соглашения на общую сумму 6,51 триллиона рублей. Об этом сообщил советник президента РФ, ответственный секретарь оргкомитета ВЭФ Антон Кобяков.

По словам советника президента, также подписаны контракты, составляющие коммерческую тайну.

«Подписано 353 соглашения на общую сумму 6,51 триллиона рублей без учета соглашений, которые составляю коммерческую тайну», - сказал он.

Напомним, что 10-й Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета.

Накануне в рамках ВЭФ прошло пленарное заседание, на котором выступил российский президент Владимир Путин. Глава государства сделал ряд заявлений, затрагивающих темы экономики, социальной поддержки, отношений со странами-союзниками и другие.