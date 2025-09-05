МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Путин: нужно распространить ипотеку для всех многодетных семей на Дальнем Востоке

При этом теперь не будет возрастного ограничения для родителей, уточнил российский лидер.
Гоар Хачатурян 2025-09-05 08:02:19
© Фото: Наталья Селиверстова, РИА Новости © Видео: ТРК «Звезда»

Нужно распространить дальневосточную ипотеку для всех многодетных семей в регионе. Об этом на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ) заявил президент России Владимир Путин.

«Эта выплата в 1 млн рублей направляется на погашение ипотечного кредита. Считаю правильным сделать дальневосточную и арктическую ипотеку доступной для всех семей в регионе, которые воспитывают трех и более детей», - сказал глава государства.

Отныне ипотека будет доступна для всех семей, независимо от возраста родителей. Путин отметил, что ограничение в 35 лет - в прошлом. Сейчас женщины рожают и в более взрослом возрасте, поэтому «чем больше у нас малышей, тем лучше», сказал президент и пожелал всем крепкого здоровья.

Напомним, прямо сейчас идет пленарное заседание в рамках ВЭФ во Владивостоке. В ходе своего выступления Владимир Путин также отметил, что ипотека под 2% должна быть доступна не только учителям, но и всем работникам образовательных учреждений Дальнего Востока и Арктики.

Кроме того, российский лидер поручил расширить дальневосточную и арктическую ипотеку под 2% на вторичный рынок в городах, где не строятся новые многоквартирные дома.

#Владимир Путин #ипотека #многодетные семьи #ВЭФ #пленарное заседание
