Путин заявил, что экономика в РФ должна стать экономикой высоких зарплат

Президент России Владимир Путин заявил, что экономика в России должна стать экономикой высоких зарплат. По его словам, в этом заключается смысл реализуемой стратегии государства. Об этом глава государства сказал на пленарной сессии ВЭФ.

Развитие Дальнего Востока, Арктики и построение экономики будущего должны вести к повышению благополучия людей и их доходов, подчеркнул президент.

«Развитие Дальнего Востока, Арктики, построение экономики будущего должны вести к повышению благополучия людей и их доходов, к структурному изменению занятостей в пользу квалифицированных, высокооплачиваемых рабочих мест», - отметил Путин.

Российский лидер поделился, что за последние 10 лет средняя зарплата на Дальнем Востоке выросла в 2,5 раза. Также уровень безработицы в регионе сократился до 2,4%.

Владимир Путин считает необходимым развивать в этом регионе прозрачную, современную финансовую экосистему. Он предложил проработать план дальнейшего развития уже действующего Дальневосточного фондового центра.

Ранее президент России сделал заявление по поводу ипотеки для многодетных семей на Дальнем Востоке. Он считает, что необходимо сделать дальневосточную и арктическую ипотеку доступной для всех семей в регионе, которые воспитывают трех и более детей.