МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Путин заявил, что экономика в РФ должна стать экономикой высоких зарплат

Развитие Дальнего Востока, Арктики и построение экономики будущего должны вести к повышению благополучия людей и их доходов.
Виктория Бокий 2025-09-05 08:51:57
© Фото: Александр Вильф, РИА Новости

Президент России Владимир Путин заявил, что экономика в России должна стать экономикой высоких зарплат. По его словам, в этом заключается смысл реализуемой стратегии государства. Об этом глава государства сказал на пленарной сессии ВЭФ.

Развитие Дальнего Востока, Арктики и построение экономики будущего должны вести к повышению благополучия людей и их доходов, подчеркнул президент.

«Развитие Дальнего Востока, Арктики, построение экономики будущего должны вести к повышению благополучия людей и их доходов, к структурному изменению занятостей в пользу квалифицированных, высокооплачиваемых рабочих мест», - отметил Путин.

Российский лидер поделился, что за последние 10 лет средняя зарплата на Дальнем Востоке выросла в 2,5 раза. Также уровень безработицы в регионе сократился до 2,4%.

Владимир Путин считает необходимым развивать в этом регионе прозрачную, современную финансовую экосистему. Он предложил проработать план дальнейшего развития уже действующего Дальневосточного фондового центра.

Ранее президент России сделал заявление по поводу ипотеки для многодетных семей на Дальнем Востоке. Он считает, что необходимо сделать дальневосточную и арктическую ипотеку доступной для всех семей в регионе, которые воспитывают трех и более детей.

#Экономика #Владимир Путин #Дальний Восток #Зарплаты #ВЭФ
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
«Панцирь». Работа в период СВО
2
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
3
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
4
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
5
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
6
Морпехи в зоне СВО. Группировка №1
7
Воентех
8
«Военная приемка» в Беларуси
9
Повелители термитных и термобарических боеприпасов
10
«Военная приемка» в Бразилии. Карнавал вооружений
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 