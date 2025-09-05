Путин рассказал о роли России в союзе «дракона, слона и медведя»

На пленарном заседании ВЭФ президент России Владимир Путин ответил на вопрос ведущей о роли России в союзе с Индией и Китаем.

«Медведь - символ России, но самый большой в мире тигр - тоже российский. Наши экономики дополняют друг друга, у нас общие интересы, общие ценности традиционные», - сказал Путин.

Российский лидер добавил, что главный символ страны - двуглавый орел - смотрит своими обеими головами не только в сторону востока, но и в другую сторону света, на юг.

«Вы сейчас сказали про то, что наш орел куда-то смотрит. Восток, запад. Есть еще и юг», - подчеркнул политик.

По словам модератора, речь идет о саммите Шанхайской организации сотрудничества, который четыре дня проходил в Тяньцзине. Во время визита были подписаны более 20 соглашений. В том числе меморандум о строительстве двух новых газопроводов. Также лидеры России и Китая договорились о временном безвизовом режиме между странами.

Напомним, во Владивостоке началось юбилейное, 10-е пленарное заседание Восточного экономического форума. В нем принимают участие президент России и участники из более чем 70 стран. На форуме Владимир Путин назвал Дальний Восток стратегически значимым регионом России. По его мнению, роль региона нужно наращивать и в рамках российской экономки, и в системе международных связей.