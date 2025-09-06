МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Трамп намекнул на возможность использовать в Чикаго «министерство войны»

Трамп на своей странице в социальной сети Truth Social написал, что любит «запах депортаций по утрам».
Дарья Ситникова 2025-09-06 21:20:12
© Фото: Francis Chung - Pool via CNP, Consolidated News Photos, Global Look Press

Президент США Дональд Трамп опубликовал свою фотографию, сгенерированную нейросетью, на фоне пожара и летящих вертолетов. Вероятно, американский лидер пообещал кампанию депортаций в Чикаго.

«Я люблю запах депортаций по утрам. Чикаго скоро узнает, почему это называется Министерством войны», - подписал он.

На фото имеется надпись Chipocalypse Now. Это отсылка к фильму «Апокалипсис сегодня» об американской войне во Вьетнаме.

Глава Белого дома изображен в головном уборе, как у персонажа подполковника Билла Килгора, более известного фразой «Люблю запах напалма по утрам».

Напомним, Трамп официально переименовал Минобороны США в Министерство войны. Изменения, связанные с названием ведомства, уже вызвали волну возмущений в Пентагоне. Там считают, что новое название мало чем поможет в решении актуальных военных задач.

Главный научный сотрудник института США и Канады, американист Владимир Васильев в разговоре со «Звездой» объяснил, что переименование Минобороны США - это знаковое событие, но оно, возможно, будет иметь очень серьезные последствия.

#сша #Трамп #Чикаго #министерство войны
