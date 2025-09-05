МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Трамп официально переименовал минобороны США в «министерство войны»

С 1789 года и вплоть до окончания Второй мировой войны оборонное ведомство уже называлось министерством войны и только потом было переименовано в министерство обороны.
Ян Брацкий 2025-09-05 23:44:12
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Президент США Дональд Трамп подписал указ о переименовании министерства обороны в министерство войны. По мнению главы Белого дома, это лучше отражает состояние дел в мире.

«У нас будет министерство войны и глава министерства войны», - сказал Трамп в Белом доме.

По сути, Дональд Трамп вернул военному ведомству его историческое название. С 1789 года вплоть до окончания Второй мировой войны оно называлось War Departament.

Современное название Department of Defense было присвоено только в 1949 году.

Шеф Пентагона Пит Хегсет отметил, что после переименования одного из ключевых министерств Штаты не выиграли ни одного крупного вооруженного конфликта.

#сша #Трамп #Пентагон #указ #министерство войны
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
«Панцирь». Работа в период СВО
2
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
3
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
4
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
5
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
6
Морпехи в зоне СВО. Группировка №1
7
Воентех
8
«Военная приемка» в Беларуси
9
Повелители термитных и термобарических боеприпасов
10
«Военная приемка» в Бразилии. Карнавал вооружений
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 