Трамп официально переименовал минобороны США в «министерство войны»

Президент США Дональд Трамп подписал указ о переименовании министерства обороны в министерство войны. По мнению главы Белого дома, это лучше отражает состояние дел в мире.

«У нас будет министерство войны и глава министерства войны», - сказал Трамп в Белом доме.

По сути, Дональд Трамп вернул военному ведомству его историческое название. С 1789 года вплоть до окончания Второй мировой войны оно называлось War Departament.

Современное название Department of Defense было присвоено только в 1949 году.

Шеф Пентагона Пит Хегсет отметил, что после переименования одного из ключевых министерств Штаты не выиграли ни одного крупного вооруженного конфликта.