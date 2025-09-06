МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Politico: в Пентагоне недовольны переименованием в Министерство войны

По словам официальных лиц ведомства, изменения мало чем помогут в решении актуальных военных задач.
Виктория Бокий 2025-09-06 10:50:25
© Фото: Francis Chung - Pool via CNP, Consolidated News Photos, Globallookpress

Многие сотрудники Пентагона недовольны переименованием ведомства в Министерство войны. Возмущения связаны с огромным планом работ из-за изменений, которые могут обойтись в миллиарды долларов. Об этом сообщает Politico.

По словам официальных лиц ведомства, на которых ссылается агентство, изменения мало чем помогут в решении актуальных военных задач. Чиновникам придется сменить печати американского Минобороны на более чем 700 тысяч объектах в 40 странах и во всех Штатах.

Изменения затронут все: от фирменных бланков шести военных ведомств и десяти других агентств до салфеток в столовых, пиджаков для чиновников и сувениров в магазине Пентагона.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп официально переименовал Минобороны США в Министерство войны. По мнению главы Белого дома, это лучше отражает состояние дел в мире. Теперь шеф Пентагона Пит Хегсет официально стал министром войны. Переименован уже и официальный сайт Пентагона.

#сша #Дональд Трамп #Пентагон #Пит Хегсет #министерство войны
