Politico: в Пентагоне недовольны переименованием в Министерство войны

Многие сотрудники Пентагона недовольны переименованием ведомства в Министерство войны. Возмущения связаны с огромным планом работ из-за изменений, которые могут обойтись в миллиарды долларов. Об этом сообщает Politico.

По словам официальных лиц ведомства, на которых ссылается агентство, изменения мало чем помогут в решении актуальных военных задач. Чиновникам придется сменить печати американского Минобороны на более чем 700 тысяч объектах в 40 странах и во всех Штатах.

Изменения затронут все: от фирменных бланков шести военных ведомств и десяти других агентств до салфеток в столовых, пиджаков для чиновников и сувениров в магазине Пентагона.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп официально переименовал Минобороны США в Министерство войны. По мнению главы Белого дома, это лучше отражает состояние дел в мире. Теперь шеф Пентагона Пит Хегсет официально стал министром войны. Переименован уже и официальный сайт Пентагона.