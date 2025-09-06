МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Американист: Пентагон после переименования получит новые полномочия

Собеседник телеканала считает, что после переименования Минобороны США в Министерство войны Соединенные Штаты смогут использовать вооруженные силы внутри страны.
Виктория Бокий 2025-09-06 12:40:25
© Фото: Francis Chung - Pool via CNP, Consolidated News Photos, Globallookpress © Видео: ТРК «Звезда»

Переименование Минобороны США в Министерство войны – знаковое событие, но оно, возможно, будет иметь очень серьезные последствия. Об этом в разговоре со «Звездой» предупредил главный научный сотрудник института США и Канады, американист Владимир Васильев.

Собеседник телеканала считает, что после переименования Минобороны США в Министерство войны Соединенные Штаты смогут использовать вооруженные силы внутри страны. Хотя ранее в стране использовали ВС только для противостояния внешней агрессии.

«Парадокс состоит именно в том, что Министерство обороны – это то, которое ведет войну за пределами США. А вот Министерство войны – это то, которое ведет военные действия в пределах США», - объяснил эксперт.

Специалист поделился, что сегодня в Америке распространена та точка зрения, что США постепенно превращаются в разновидность военной диктатуры.

«Сегодня Трамп уже вводит войска в американские крупные города – Лос-Анджелес, Чикаго, Нью-Йорк, Вашингтон. Это трансформация страны не то, что в классическую военную диктатуру, но, может быть, в однопартийную систему», - поделился мнением Васильев.

Что касается внешнего контура, то, возможно, США будут использовать свои вооруженные силы за пределами страны, но селективно и выборочно.

Ранее сообщалось, что американский президент Дональд Трамп официально переименовал Минобороны США в Министерство войны. Изменения, связанные с названием ведомства, уже вызвали волну возмущений в Пентагоне. Там считают, что новое название мало чем поможет в решении актуальных военных задач.

#сша #Пентагон #наш эксклюзив #переименование #министерство войны
