Путин поручил запустить серийное производство авиадвигателя ПД-26

Президент России Владимир Путин поручил оперативно завершить и запустить в серийное производство авиационный двигатель ПД-26.

О состоянии и перспективах отрасли глава государства говорил на совещании по вопросам двигателестроения в Самаре.

«Необходимо оперативно завершить разработку и начинать серийный выпуск турбореактивного двигателя ПД-26. Это, напомню, первый авиадвигатель большой тяги, разработанный в России», - сказал Путин.

Реализация этого проекта позволит не только модернизировать военно-транспортную авиацию, но и откроет перспективы для строительства широкофюзеляжного пассажирского лайнера нового поколения. Все необходимые условия для производства новейших двигателей у России есть, считает Путин.

Ранее он напомнил, что наша страна входит по этому показателю в пятерку лучших в мире. Только за последние четыре года количество поставленных авиадвигателей увеличилось более чем на 50 процентов: с 791 до 1 227 штук, уточнил президент.

Не останавливается и работа по импортозамещению. Так, силовые установки самолета «Сухой Суперджет» и вертолета «Ансат» теперь отечественного производства.